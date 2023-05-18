فيديو| "الهوليجانز" يعودون من جديد.. كرّ وفرّ في شوارع هولندا!

مباراة في دوري المؤتمر تتحول لحرب شوارع!

حالة من الكر والفر شهدتها الشوارع الهولندية على هامش مباراة ألكمار ووست هام في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

لقطات الفيديو التي انتشرت بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن المشجعين الإنجليز لم يكونوا ضيفًا خفيفًا على نظرائهم في هولندا، بل وصلت الأمور إلى مطاردات عنيفة في شوارع هولندا!.

وحدث أكثر من اشتباك بين جماهير الفريقين، وتدخلت قوات الأمن للوقوف حيال هذا الأمر، إلا أن مستوى الاشتباكات والكر والفر كان مرتفعًا للغاية.

المباراة انتهت في الأخير بفوز وست هام 1-0 ليضاعف فوزه في إنجلترا 2-1 ويتأهل لنهائي بطولة دوري المؤتمر منتظرًا المتأهل من بازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي إلى المباراة النهائية.