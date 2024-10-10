فيديو | الملاعب السعودية خسرت باعتزاله .. محمد نور يتألق بـ"فرصة ضائعة" في بطولة مكة المكرمة!

أسطورة الاتحاد يواصل نثر سحره في ملاعب الهواة..

لا يزال محمد نور، أسطورة الاتحاد والمنتخب السعودي، والمُلقب بـ(القوة العاشرة)، يظهر بين الحين والآخر، ليثبت أن الملاعب السعودية خسرت باتخاذه قرار الاعتزال، عام 2020.

وصنع محمد نور (46 عامًا) مسيرة مذهلة مع الاتحاد، الذي قاده للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين، خلال عامي 2004 و2005، وكذلك مع المنتخب السعودي الذي شارك معه في نهائيات كأس العالم "كوريا واليابان 2002" و"ألمانيا 2006".

ورصد الإعلامي الرياضي علاء سعيد، المُقرب من البيت الاتحادي، لقطة لمشاركة محمد نور في أقوى بطولات مكة المكرمة، حيث صنع تمريرة بينية رائعة إلى مهاجم فريقه، إلا أن حارس الفريق المنافس نجح في الإمساك بالكرة، لتضيع فرصة شهدت محاولة رائعة لنجم العميد السابق.

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وكان نور قد تم تداول مقطع فيديو له، خلال شهر أغسطس الماضي، أثناء مشاركته في مباراة للهواة، حيث نجح في تسجيل هدف من ركلة جزاء، تسببت في حرمان أحد حراس الحواري، من الحصول على مكافأة قدرها 10 آلاف ريال.

جدير بالذكر أن محمد نور قد تلقى قرارًا بالإيقاف لمدة 4 سنوات، في أواخر عام 2016، بداعي تعاطي المنشطات، ليقرر تعليق حذاءه بشكل نهائي خلال عام 2020، بعد مسيرة لعب خلالها مع فريقي الاتحاد والنصر، كما مثّل المنتخب السعودي في الفترة بين 1999 و2012.