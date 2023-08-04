فيديو | العنف لن يوقفه .. الكشف عن سبب مشادة ميسي مع لاعب أورلاندو

ميسي دخل في مشادة مع لاعب أورلاندو في كأس الدوريات الأمريكية...

دخل ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، في مشادة مع لاعب أورلاندو في بطولة كأس الدوريات الأمريكية، في المباراة التي فاز فيها فريق البرغوث.

وبلغ إنتر ميامي دور الستة عشر من المسابقة عقب تألق نجمه ليونيل ميسي وتسجيله هدفين في الانتصار على أورلاندو بنتيجة 3-1.

وحاول أورلاندو ولاعبيه استخدام العنف والتدخلات الخشنة مع نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، ولكن فشل الأسلوب في إيقاف خطورة وتحركات ميسي وتهديده المستمر على مرمى الخصم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وانتشر مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني، أثناء دخوله في مشادة مع فيليبي مارتينيز لاعب أورلاندو، في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، بسبب تلك التدخلات الخشنة، وتدخل ليوناردو كامبانا لتهدئة الأوضاع بين اللاعبين.

ويستمر ميسي في تقديم مستويات مميزة مع فريقه الجديد، إذ وصل إلى الهدف الخامس له في ثلاث مباريات خاضها مع إنتر ميامي.