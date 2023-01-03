فيديو | الطفلة التي خطفت أنظار رونالدو .. لفتة رائعة في مرسول بارك

زهيرة عادل
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Al-Nassr's new Portuguese forward Cristiano Ronaldogetty
ثقافةدوري روشن السعوديالنصركريستيانو رونالدو

جعلته يغير من الطريقة المعتادة وقام بإهدائها بطريقة خاصة

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أقام النصر السعودي حفل أسطوري لاستقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ملعب مرسول بارك، معقل العالمي، وسط حضور كبير من جمهور النادي، اليوم الثلاثاء.

الدون وصل للرياض أمس الإثنين، ليبدأ مهمته مع العالمي بدايةً من يناير الجاري، ولمدة موسمين ونصف.

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وشهد حفل تقديم اللاعب للجماهير توقيعه على سبع كرات وإهدائها للجماهير، عن طريق تسديدها عاليًا، لتصل لأحد المحظوظين في المدرجات.

الكرة الأخيرة كاد رونالدو أن يسددها بالطريقة المعتادة، لكن طفلة في الصف الأول من المدرجات لفتت نظره، ليقرر الركض إليها، وتسليمها الكرة في يديها.

يذكر أن تعاقد النصر مع كريستيانو جاء في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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