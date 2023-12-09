فيديو | "الحلقة الأضعف تُحرجنا" .. تصريحات نارية من رئيس الأهلي بعد التعادل مع الرائد

شاهد ما قاله رئيس الأهلي عقب المباراة

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خرج خالد العيسى رئيس النادي الأهلي، بتصريحات نارية بعد تعادل فريقه أمام الرائد سلبيًا، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي تعادل أمام الرائد بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن السعودي مساء السبت.

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وقال رئيس الأهلي خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية: "التحكيم الحلقة الأضعف في مشروع جميل، وأتمنى من لجنة الحكام أن تهتم بهذا الأمر، ونقاط المباراة سُلبت مننا بسبب التحكيم".

وأضاف: "لنا ركلة جزاء واضحة لم تُحتسب، كما لم يتعامل الحكم بشكل جيد مع الوقت المُهدر، وهذا الأمر تكرر معنا كثيرًا، ويجب ألا يحدث هذا الأمر، وأن تكون جمالية المشروع متكاملة".

واختتم العيسى تصريحاته قائلًا: "ما يحدث من التحكيم لا يليق بجمال الدوري، وأتمنى أن يُرعى هذا الأمر، لأن إدارة الأهلي تشعر بالاستياء مما يحدث، لأنه يتكرر كثيرًا ويُحرجها مع الجماهير".

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