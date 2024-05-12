فيديو | الجسد حقاً لا يرحم! .. إصابة كوستاكورتا أثناء تحليل لقاء ميلان

لقطة حديث الجميع في إيطاليا!

تعرض أسطورة ميلان وإيطاليا أليساندرو كوستاكورتا لموقف محرج بعد إصابته أثناء تحليل لقاء الروسونيري ضد كالياري.

وتواجد قلب الدفاع الأسطوري مع "سكاي" مساء السبت لتحليل لقاء الجولة 36 من الدوري الإيطالي الذي انتهى بفوز ميلان على ضيفه بنتيجة 5-1.

وأثناء شرحه لأحد الحالات في اللقاء، قام كوستاكورتا بمحاولة القيام بالحركة الدفاعية التي كان يظن أن يجب أن يقوم بها المدافع ليتعرض للإصابة بشد بالعضلة الخلفية.

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وتوقف لاعب ميلان السابق على الفور ممسكاً بساقه، وسط ضحكات المشاهدين وقلق من معه في الاستوديو معه لتحليل اللقاء، مما دفع المقدم للخروج لفقرة إعلانية.

وتم تداول اللقطة بشكل موسع على وسائل التواصل الاجتماعية، ما بين متعاطف مع الموقف المحرج للنجم السابق، وبين من طالبه باحترام سنه وأنه ليس بلاعب بعد ليقوم بمثل تلك التحركات.