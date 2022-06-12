الأخبار المباريات
كأس العالم

فيديو | الاحتفال لا يعني العشوائية .. جمهور المغرب يضرب المثل عقب إسقاط إسبانيا

زهيرة عادل
11:26 م غرينتش+3 6‏/12‏/2022
morocco spain world cup 2022 fans
أسود الأطلس يشرفون العرب في مونديال قطر ويواصلون المشوار بتأهل لدور ربع النهائي

ضرب جمهور المغرب اليوم، المثل بطريقة احتفاله بتأهل منتخب بلاده لدور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

أسود الأطلس حققوا الإنجاز وصعدوا لدور الثمانية لأول مرة في تاريخ العرب، بعد الفوز أمام المنتخب الإسباني في ركلات الترجيح بنتيجة 3-0، إذ انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي دون أهداف.

وعقب المباراة وفي وسط الفرحة البالغة بالإنجاز، حرص عدد من جمهور المغرب على تنظيم مدرجات استاد المدينة التعليمية، وجمع مخالفات الجماهير، لترك المكان نظيفًا كما كان.

هذه العادة أحد أكبر مميزات مونديال قطر، إذ أن جماهير عدد من المنتخبات تحرص عليها عقب كل مباراة لها.

يذكر أن المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد الذي يواصل مسيرته في مونديال قطر، بعدما ودع أصحاب الأرض وتونس والسعودية البطولة من دور المجموعات.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)