فيديو | عودة بعد شوق .. كيف استقبل جمهور الاتحاد عبدالرحمن العبود في أول مباراة بعد رحيل نونو سانتو؟

العبود يظهر مع الاتحاد لأول مرة في الموسم الجاري، فكيف كان رد فعل الجمهور؟

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وأخيرًا، طل عبد الرحمن العبود؛ جناح الاتحاد السعودي، على جماهير ناديه لأول مرة في الموسم الجاري، بعدما منحته الإدارة "الإفراج" بعد رحيل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

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العميد يلتقي حاليًا بأبها، في أول مباراة بعد إقالة المدرب البرتغالي، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وضم المدير الفني المؤقت للنمور حسن خليفة، العبود لقائمة البدلاء محتفظًا به على مقاعد البدلاء، لحين الدفع به حسب مجريات المباراة، وهو ما حدث في الدقيقة 83 على حساب البرازيلي إيجور كورونادو.

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وقبل اللقاء، وتحديدًا فور نزول العبود لأرض الملعب لأداء بعض التدريبات، قام الجمهور بتوجيه تحية حارة له بشكل خاص، مرددين اسمه على فترات، وسط سعادة غامرة بعودته.

الجمهور طالب كثيرًا سانتو بالاستعانة بخدمات العبود منذ بداية الموسم، لكن البرتغالي كان مصرًا على عدم حاجته الفنية له، رغم معاناة الاتحاد على الأطراف، لكن توتر العلاقة بين الطرفين منذ الموسم الماضي، لأسباب انضباطية انعكس على نظرة المدرب الفنية للاعب.

يشار إلى أن سانتو رحل عن الاتحاد لتراجع الأداء والنتائج، إذ كتبت الهزيمة أمام القوة الجوية العراقي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا كلمة النهاية في مسيرته مع الفريق.

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