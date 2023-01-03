فيديو | استقبال تاريخي لميسي بعد عودته لباريس سان جيرمان!

كيف استقبل الجمهور الفرنسي ميسي بعد وصوله؟

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد انتهاء أجازته التي حصل عليها عقب نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقاد ميسي الأرجنتين لتحقيق لقب بطولة كأس العالم على حساب فرنسا حامل لقب البطولة، وقدم بطولة تاريخية وتوج بجائزة أفضل لاعب في المونديال.

واستقبل الجمهور الفرنسي ميسي باحتفالات كبيرة وألعاب نارية، ومن المقرر أن يحضر النجم الأرجنتيني إلى مركز تدريبات فريق باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء.

وكان لاعبي باريس سان جيرمان قد حصلوا على راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، لكن سيتواجد مع ميسي كل من بريسنيل كيمبيبي ونونو مينديز وريناتو سانشيز وتيموثي بيمبيلي الذين يتعافون من إصابات مختلفة.

وسيخضع النجم الأرجنتيني إلى فحص طبي روتيني، بالإضافة إلى خوض جلسة تدريبية خفيفة.

وكان ليونيل ميسي قد حصل على إجازة لأكثر من 10 أيام، بعد نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وتعرض فريق باريس سان جيرمان لهزيمة بنتيجة 3-1، أمام مضيفه لانس يوم الأحد الماضي في الجولة 17 من الدوري الفرنسي.