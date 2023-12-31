فيديو | احترمه فجاء الرد أكثر احترامًا .. كريستيانو رونالدو يبادل نجم التعاون لقطة رائعة

لقطة مذهلة جديدة من نجم النصر في الملاعب السعودية

SHAHID

تداول مغردون عبر منصة إكس مقطع فيديو يُظهر كريستيانو رونالدو نجم النصر في لقطة مذهلة جديدة على الملاعب السعودية، وذلك عقب نهاية مواجهة فريقه مع التعاون في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النجم البرتغالي ومنذ وصوله المملكة في يناير الماضي وهو يُقدم الكثير من الدروس الإنسانية داخل وخارج الملعب، وقد جمعته الكثير من لقطات التواضع مع نجوم دوري روشن، سواء زملائه في النصر أم منافسيه.

آخر تلك اللقطات كانت مع نجم التعاون أشرف المهديوي عقب اللقاء الذي انتهى لصالح النصر 4-1 وشهد إحراز رونالدو لهدفه الـ54 في عام 2023 ليتربع على عرض صدارة هدافي العام متفوقًا على كيليان مبابي وإرلينج هالاند.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

المهديوي أراد التقاط بعض الصور مع رونالدو ولذا حرص على إنهاء لقائه التلفزي مبكرًا حتى لا يجعل نجم النصر ينتظره طويلًا، فما كان من صاحب الـ38 عامًا إلا أن واجه احترام اللاعب المغربي باحترام أكبر، حيث طلب منه مواصلة حديثه مؤكدًا له أنه سينتظره حتى ينتهي منه.

يُشار إلى أن الدوري السعودي بدأ اليوم توقفًا طويلًا بسبب إقامة كأس آسيا.

SHAHID