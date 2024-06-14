فيديو | "يلعب على الأموال ومنع زميله من استخدام الهاتف" .. سامي خضيرة يتحدث عن كريستيانو رونالدو

قصص مثيرة عن كريستيانو رونالدو..

كشف النجم الدولي الألماني السابق سامي خضيرة، قصصًا مثيرة عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

خضيرة تزامل لعدة سنواتٍ طويلة، مع الأسطورة رونالدو، في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، ثم في الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي.

وأكد خضيرة على أن رونالدو، كان يلعب على مبالغ مالية أو عزومة عشاء، في تدريبات نادي يوفنتوس؛ قائلًا: "ليس بسبب حاجته إلى المال؛ وإنما لتنافسيته الكبيرة، ورغبته في تشجيع زملائه في الفريق".

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وشدد النجم الدولي الألماني السابق، على أن الأسطورة البرتغالية، شخص ظريف خارج الملعب؛ ولكنه داخل المستطيل الأخضر وفي التدريبات؛ يكون صارمًا للغاية.

وأشار خضيرة إلى أن رونالدو، عندما كان لاعبًا في يوفنتوس، رأى في إحدى المرات، النجم الدولي الإيطالي فيدريكو كييزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وهو يدخل صالة الألعاب الرياضية، حاملًا هاتفه.

وأضاف سامي خضيرة: "كريستيانو رونالدو لم يتمالك نفسه.. وأمر كييزا بأن يبعد هذا الهاتف، وأن يركز في التدريبات فقط؛ وهو الأمر الذي استجاب له النجم الدولي الإيطالي".

جدير بالذكر أن رونالدو، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، في الفترة من 2018 إلى 2021، قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم ينتقل إلى النصر في يناير 2023.