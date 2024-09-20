فيديو| "لم يطرده بسبب قميصه" حكم سابق يكشف واقعة غريبة مع ميسي في كوبا أمريكا 2007!

هل تمت مجاملة ميسي في تلك البطولة؟

ذكر الحكم التشيلي كارلوس تشانديا واقعة مثيرة للجدل جمعته بالأرجنتيني ليونيل ميسي في نصف نهائي كوبا أمريكا 2007.

وفي تلك الأثناء، واجهت الأرجنتين المكسيك في نصف النهائي، في مباراة فاز بها رفاق ميسي 3-0 وسجل هو نفسه فيها هدفًا لا ينسى.

وقال الحكم الدولي السابق في تصريحات لقناة "فيفو": "خلال المباراة لمس ميسي الكرة بيده في منتصف الملعب دون أي داعٍ، ولم تكن هناك أي فرصة تسجيل للمكسيك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "قلت: (لن أمنحك البطاقة الصفراء الثانية مقابل أن آخذ قميصك).. وبعد نهاية المباراة، حصلت عليه!".

يعيدنا هذا إلى اللقطة نفسها، والتي حدثت بالفعل نظريًا في نهاية المباراة التي جمعت الأرجنتين بالمكسيك في 2007، وكانت تلفظ أنفاسها الأخيرة.

حينها كان ميسي يراوغ في منتصف الملعب، قبل أن يصفر تشانديا بوجود رمية تماس بينما تبادل ميسي الكرة مع أحد زملائه، وظن أن الصافرة على الأرجح هي صافرة نهاية المباراة، فأمسك الكرة بيده، قبل ثوان قليلة من إطلاق تشانديا صافرة نهاية المباراة!.