فيديو | يشعر بالقلق؟ يورجن كلوب يشاهد ركلة جزاء محمد صلاح أمام توتنهام!

محمد صلاح استعاد ذاكرة التهديف من ركلات الجزاء..

استعاد المصري محمد صلاح ذاكرة التسجيل من ركلات الجزاء لصالح ليفربول، وذلك خلال مباراة "الريدز" أمام توتنهام، والمقامة على ملعب "أنفيلد" في قمة الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2022-23

صلاح تقدم لتسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه في الدقيقة 14، والنتيجة تشير إلى تقدم "الريدز" بهدفين نظيفين، وسط حالة من القلق بسبب إضاعة آخر ركلتي جزاء سددهما مع ليفربول.

صلاح أضاع ركلتي جزاء أمام بورنموث في خسارة ليفربول بهدف دون رد، ثم أمام آرسنال في المباراة التي انتهت بتعادل "الريدز" بهدفين لكل منهما.

ويبدو أن يورجن كلوب مدرب ليفربول كان يشعر بالقلق من احتمالية إضاعة صلاح لركلة الجزاء، فوقف ووجهه نحو الملعب عكس ما فعله أمام آرسنال حين كانت الثقة في "الملك المصري" طاغية عليه.

وعكس ركلة الجزاء أمام آرسنال، وقف كلوب ليشاهد صلاح وهو يضع الكرة في الشباك، وهذه المرة احتفل بالهدف بأن وضع يديه على صدره نحو الأسفل، في إشارة ربما إلى انتهاء القلق بشأن ركلات الجزاء.

كلوب أكد أكثر من مرة أنه سيتحدث مع صلاح بشأن كونه المسدد الأول لركلات الجزاء مع ليفربول، مع التشديد على أن الفريق يملك خيارات أخرى.

ووفقًا لصحيفة "التايمز" فإن كلوب سيتحدث مع صلاح عما إن كان سيستمر المسدد الأول لركلات الترجيح في الفريق أم سيتولى لاعب آخر هذه المسؤولية، لكن بحسب الصحيفة فحتى لو أُعفي صلاح فهوية بديله لم تكن واضحة.

ويبدو أن محادثة كلوب مع صلاح جاءت بنتيجة مثالية، مع عودة "الملك المصري" إلى التسجيل من ركلات الجزاء مرة أخرى.