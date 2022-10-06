فيديو| يراقب كل شيء.. هالاند يساعد الحكام وليس فريقه فقط!

هل هو روبوت حقًا؟

يتسم النرويجي المتألق إرلينج هالاند بخصائص رائعة كمهاجم، من بينها حرصه على رؤية كل تفاصيل الملعب لعمل التحركات المطلوبة من أجل وصول الكرة إليه في أفضل مكان سانح للتسجيل.

من أجل هذا يبدو مهاجم مانشستر سيتي كما لو كان رادارًا متحركًا في الملعب، وهذا ما بدا في لقطة طريفة بمباراة كوبنهاجن أثبتت أن هالاند يراقب حتى عشب الملعب أثناء تحركه من أجل الأهداف!.

كيف ذلك؟ من خلال لقطة مع حكم المباراة دوناتاس رومساس في الدقيقة 31 من أحداثها وحين كانت النتيجة تشير إلى تقدم السيتي بهدف نظيف بصم عليه هالاند نفسه.

أثناء هجمة لفريق المدرب بيب جوارديولا، سقطت العبوة التي تحتوي على المادة التي يرشها الحكام على أرضية الميدان في الركلات الثابتة لاعتماد موقع وقوف الحائط البشري من جيب الحكم.

ورغم بعد هالاند بشكل واضح عن مكان العبوة والحكم بشكل عام، فقد عاد من حدود منطقة الجزاء وأخذ العبوة من أرضية الملعب ومنحها للحكم رميًا، في لقطة لم يلتفت لها أي شخص في الملعب.

عقب المباراة تم نشر المقطع الذي يصور اللقطة بعد أن تفطن له المتابعون، ليؤكد أن هالاند لا يركز فقط على منطقة الجزاء أو مسرح العمليات في الملعب، وإنما يراقب كل شيء!.