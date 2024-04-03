فيديو | "يختلف تمامًا عن النصر" .. تحذيرات إماراتية لنادي العين قبل مواجهة الهلال

شاهد التحذير الذي وجه إلى العين

بدأت تحذيرات الإماراتيين لنادي العين تتزايد، مع اقتراب مواجهته المرتقبة ضد الهلال، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستضيف العين نظيره الهلال في ذهاب نصف النهائي، يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

وقال إعلامي إماراتي عبر قناة "عجمان": "من حق الهلاليين تأجيل مباراتهم في الدوري السعودي بسبب مواجهة العين، فالعين يُطالب أيضًا بتأجيل مواجهة الوصل لأنها قمة في دوري أبطال آسيا".

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وأضاف: "لكن أعتقد أن نادي الهلال كبير ويختلف عن النصر، ويجب على المدرب هيرنان كريسبو أن يُغير شكل العين لأنه سيواجه فريق أقوى من النصر".

يُذكر أن نادي العين نجح في التأهل إلى نصف النهائي، بعدما تخطى نظيره النصر بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 4-4.