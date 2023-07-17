فيديو| يبدو أصابه العجز بالفعل .. كريستيانو رونالدو يرعب النصر بأدائه أمام سيلتا فيجو

أداء صادم من كريستيانو رونالدو أمام سيلتا فيجو

"ماذا يحدث للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؟".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق نادي النصر، قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".

وأهدر الأسطورة البرتغالية، مجموعة من الفرص السهلة، في المباراة الودية أمام سيلتا فيجو الإسباني، مساء يوم الإثنين، والتي انتهت بخسارة النصر (0-5).

المثير في الأمر أن أخطر فرصتين لرونالدو، خلال المباراة الودية، كانتا بضربتين رأسيتين؛ حيث أهدرهما بشكل غريب، رغم أنه اشتهر طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة، بمثل هذه الألعاب.

ويبدو أن كريستيانو رونالدو، بهذا الأداء غير المطمئن قبل بداية الموسم الرياضي الجديدة، قد أكد تصريحات أمير الحيزم، الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي، والذي قلل فيها من الأسطورة البرتغالية.

وقال الحيزم في هذه التصريحات، إن نجوم فريقه الشباب، يستطيعون التغلب على كريستيانو، الذي لم يعد مثل السابق؛ بعد أن أصابه الكبر، وذلك في المباراة التي تجمع المنستيري مع قلعة العالمي، في كأس الملك سلمان، أواخر الشهر الجاري.