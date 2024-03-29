فيديو | "يا شنب" .. موقف طريف بين كريم بنزيما وطفل اتحادي

شاهد الموقف العفوي الطريف بين الطفل الاتحادي وبنزيما

حرص كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد، على التواجد مع فريق الأشبال داخل النادي، من أجل تهنئتهم بعدما توجوا بلقب الدوري السعودي.

وخلال تواجد بنزيما لالتقاط الصور التذكارية معهم، حدث موقف طريق بينه وبين أحد الأطفال، حيث قاموا بالنداء عليه من أجل القدوم لهم والتقاط الصور معهم.

وأثناء نداء الأطفال على بنزيما، قام أحدهم بالنداء عليه: "يا بنزيما .. يا شنب" في موقف عفوي طريف بين الثنائي.

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وتوجه بنزيما إلى الأطفال وقام بمصافحتهم والتقاط الصور معهم، وسط سعادتهم لتواجد النجم العالمي معهم في الاحتفال بلقب الدوري.

ويستعد بنزيما للمشاركة مع فريقه الاتحاد مساء اليوم الجمعة، في مباراته ضد الفيحاء، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.