فيديو | "يا ابن العاهرة" .. جمهور باريس سان جيرمان يتظاهر أمام مقر النادي ضد ليونيل ميسي!

جمهور باريس سان جيرمان تظاهر أمام مقر النادي للهجوم على ميسي..

قامت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشن هجوم جديد على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، بعد الأنباء التي أكدت رحيله عن "حديقة الأمراء" بنهاية الموسم الحالي.

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في 30 يونيو المقبل، وقرر عدم تجديد عقده مع الفريق الفرنسي بعد موسمين بقميص الفريق.

وبعد تلك الأنباء، اجتمع عدد كبير من أولتراس باريس سان جيرمان خارج مقر النادي في العاصمة الفرنسية، وقرروا الهجوم بشكل متواصل على ميسي.

الهتاف الرئيسي الذي تبنته المجموعة المتواجدة أمام مقر باريس سان جيرمان كان: "ميسي، يا ابن العاهرة".

ويأتي ذلك الهجوم ربما كفصل ختامي في علاقة جمهور باريس سان جيرمان المتوترة مع ميسي، بعد قيام الجمهور بإطلاق صافرات الاستهجان على الأرجنتيني أكثر من مرة في ملعب "حديقة الأمراء".