فيديو | بونو ينفعل على أحمد العلي بعد نهاية قمة الهلال والعين .. وهكذا رد الحكم!

ماذا فعل بونو بعد نهاية قمة الهلال والعين الآسيوية؟..

دخل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في "مناقشات عنيفة" مع الحكم الكويتي أحمد العلي؛ بعد إطلاق صافرة نهاية القمة الآسيوية الكبرى، أمام العين الإماراتي.

الهلال ودع مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، من دور نصف النهائي، على الرغم من الفوز "إيابًا" على العين (2-1)، في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث كان الفريق الأزرق قد سقط "ذهابًا" في الإمارات العربية المتحدة، بهدفين مقابل أربعة.

وأثناء مناقشة العديد من نجوم الهلال لـ"العلي"؛ اقترب المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، من الحكم الكويتي، مع توجيه بعض الكلمات إليه.

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وكاد الحديث بين بونو والعلي أن يتطور؛ لولا تدخل أحد أعضاء الجهاز الإداري في الزعيم الهلالي لـ"إبعاده"؛ وفقًا للفيديو الذي نشره الإعلامي الرياضي معتز الدعيج، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

ومن ناحيته.. أشهر الحكم الكويتي، "الكارت الأصفر" في وجه ياسين بونو؛ بعد حديثه غير اللائق معه، وذلك في أعقاب إطلاق صافرة نهاية القمة.