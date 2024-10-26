فيديو | على بونو العودة سريعًا .. توتر محمد الربيعي يفجر غضب جيسوس ضد مساعده!

ما قدمه الربيعي أثار غضب المدرب البرتغالي

تسبب محمد الربيعي حارس مرمى الهلال، في غضب المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للزعيم، خلال الشوط الأول لمباراة الفريق ضد التعاون.

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وأنهى الهلال الشوط الأول أمام التعاون متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة المقامة بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وظهر التوتر والتردد على أداء محمد الربيعي حارس الهلال أمام التعاون، الأمر الذي كاد أن يُكلف فريقه هدف على أقل تقدير خلال الشوط الأول.

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وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، للمدرب جيسوس وهو يُعبر عن غضبه لمساعده مدرب حراس المرمى، بسبب مستوى الربيعي وتردده.

وقام جيسوس بتعنيف مدرب حراس المرمى، الذي توجه من على مقاعد البدلاء إلى المنطقة الفنية، لتوجيه بعض التعليمات إلى الربيعي.

ويلعب الربيعي بصفة أساسية، حيث يُعاني الحارس الأساسي المغربي ياسين بونو من إصابة، تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.