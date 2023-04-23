فيديو | "ولّع الملعب" .. تيفو الاتحاد يشعل الكلاسيكو قبل مواجهة الهلال بساعات!

تم الكشف عن تيفو جماهير الاتحاد الخاص بمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين التي تقام مساء الأحد.
التيفو جاء على قسمين، علوي وسفلي، العلوي منه جاء بكلمات "ignite it" والتي يتم ترجمتها بشكل حرفي إلى "ولعها" في إشارة للمدرجات والملعب.
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أما الجزء السفلي فقد جاء عبارة عن رسومًا ونيران مشتعلة للتعبير عن الكلمة في الأعلى، وتم تجهيزه بشكل كامل لمباراة مساء اليوم.
ويحل الهلال ضيفًا على الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.
جدير بالذكر أن بطولة الكأس بالنسبة للهلال في غاية الأهمية بعد ابتعاده الكبير عن المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.Shahid
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