فيديو | وليد الفراج يحصن النصر من الحسد والعين!

حاول الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن يحصن فريق نادي النصر من تعرضه للحسد من أي شخص، بعدما تحدث عن نادي الهلال بطريقة طيبة وكان حريصًا على عدم تعرضه للحسد هو الآخر.
ونجح النصر في تحقيق الانتصار على نادي الفوز على ضمك بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل تصدره لترتيب دوري روشن للمحترفين السعودي.
وكان الفراج يتحدث عبر برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن، عن أن الهلال إذا حصل على الدوري السعودي هذا الموسم، ستكون هي المرة الرابعة على التوالي التي يحصل فيها على اللقب، وهذا ما لم يحدث من قبل.
وتدارك الإعلامي الرياضي حديثه قائلًا: "ماشاء الله حتى لا يقولون أنني أحسد الهلال، وماشاء الله على النصر".
وطلب وليد الفراج عرض فيديو لنادي النصر وأخذ يتمتم ببعض الكلمات وقال: "قمت بالقراءة علي نادي النصر من أجل تحصينه من الحسد".
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