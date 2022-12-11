فيديو | وصية خاصة من والد أمرابط .. آباء لاعبي المغرب يتحدثون عن الإنجاز المونديالي

أسود الأطلس جعلوا من مونديال قطر "مونديال العرب" حقًا

فرحة لا يضاهيها فرحة يعيشها آباء لاعبي المنتخب المغربي، بعدما رفع أبناؤهم رؤوسهم عاليةً أمام العالم أجمع، بتحقيق الإنجازات في كأس العالم قطر 2022.

لأول مرة في تاريخ العرب، شهد أمس السبت، تأهل أسود الأطلس لقبل نهائي المونديال، بعد فوز تاريخي أمام البرتغال بهدف نظيف.

وأعرب والد يوسف النصيري؛ صاحب هدف الفوز أمام رفاق النجم كريستيانو رونالدو، عن سعادته، قائلًا في تصريحاته لقناة "الكاس" القطرية: "سعيد لولدي، الله يعطيه الرضا"، فيما أضاف والد زكريا بوخلال: "هذا إنجاز عالمي تاريخي، فخر كبير لنا وللعرب والمسلمين كافة".

ومن جانبه، كشف والد لاعب الوسط سفيان أمرابط عن وصيته الدائمة له: "أقول له دائمًا (لا تخاف، اخدم الخدمة ديالك)".

يذكر أن كتيبة المدرب الوطني وليد الركراكي تلتقي بمنتخب فرنسا في قبل النهائي، في 14 من ديسمبر الجاري، بعدما أطاح الديوك بمنتخب إنجلترا بالفوز بنتيجة 2-1.