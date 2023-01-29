فيديو | وصلة رقص مجنونة .. احتفال صاخب لصفقة ريال مدريد الجديدة بأول ألقابه

البرازيلي إندريك، نجم ريال مدريد المنتظر، يسير على خطى فينيسيوس جونيور.

احتفل إندريك، المهاجم الذي ينتظر نادي ريال مدريد الإسباني وصوله في صيف 2024، بجنون بعد فوز فريقه بالميراس على حساب فلامنجو بنتيجة 4-3 في كأس السوبر البرازيلي.

إندريك، البالغ من العمر 16 عامًا، شارك أساسيًا في المباراة، ولعب 70 دقيقة، لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف من رباعية فريقه في المباراة.

وبعد تحقيق أول لقب على الإطلاق في مسيرته الاحترافية مع بالميراس، استغل إندريك حسابه عبر موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، لتسجيل احتفاله الصاخب بالفوز.

ووقف إندريك أمام الكاميرا مرتديًا نظارة شمسية وميدالية الفوز بالسوبر البرازيلي، وبدأ في وصلة رقص استمرت قرابة نصف دقيقة تقريبًا، قبل أن يتوقف عن الرقص وهو يضحك.

ومن المنتظر أن يصل إندريك إلى ريال مدريد في صيف 2024، بعدما دفع النادي الملكي مبلغًا يناهز 60 مليون يورو للحصول على توقيعه من بالميراس، متفوقًا على أندية مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، وغريمه برشلونة.