فيديو | وسط ضحكات فينيسوس .. قطة تقاطع مؤتمره الصحفي!
قامت قطة بمقاطعة المؤتمر الصحفي الذي عقده فينيسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل اليوم الأربعاء، قبل قيام المسؤول الإعلامي بإبعادها عن الطاولة.
القطة قفزت على الطاولة أثناء حديث فينيسيوس مع وسائل الإعلام، لكن القطة تعرضت لصدمة كبيرة حيث قام المسؤول الصحفي البرازيلي بضربها قبل الإمساك بها من مؤخرة العنق وإلقائها على الأرض.
فينيسيوس من جانبه لم يُظهر أي نوع من الامتعاض على صعود القطة على الطاولة، حتى أنه ضحك على الأمر برمته، لكن المسؤول الصحفي قرر التخلص منها ببساطة.
Simplesmente um GATO pulou na mesa na coletiva do Vini Jr! 😺— GOAL Brasil (@GoalBR) December 7, 2022
📹: @simpraisa pic.twitter.com/D7WCQqfeMn
القطة من جانبها تقلبت الأمر بصدر رحب على ما يبدو، حيث وقفت قليلًا أمام طاولة المؤتمرات الصحفية البرازيلية، قبل أن تتحرك بعيدًا عن الكاميرات ببطء.
ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة مرتقبة أمام كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022، والتي تقام يوم الجمعة 9 ديسمبر الجاري على استاد المدينة التعليمية.
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