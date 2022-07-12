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فيديو | وسط ضحكات فينيسوس .. قطة تقاطع مؤتمره الصحفي!

أحمد الغنام
9:50 م غرينتش+3 7‏/12‏/2022
Vinicius Junior Brazil press conference cat World Cup 2022
قطة تقاطع المؤتمر الصحفي الذي عقده فينيسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل اليوم الأربعاء.

قامت قطة بمقاطعة المؤتمر الصحفي الذي عقده فينيسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل اليوم الأربعاء، قبل قيام المسؤول الإعلامي بإبعادها عن الطاولة.

القطة قفزت على الطاولة أثناء حديث فينيسيوس مع وسائل الإعلام، لكن القطة تعرضت لصدمة كبيرة حيث قام المسؤول الصحفي البرازيلي بضربها قبل الإمساك بها من مؤخرة العنق وإلقائها على الأرض.

فينيسيوس من جانبه لم يُظهر أي نوع من الامتعاض على صعود القطة على الطاولة، حتى أنه ضحك على الأمر برمته، لكن المسؤول الصحفي قرر التخلص منها ببساطة.

القطة من جانبها تقلبت الأمر بصدر رحب على ما يبدو، حيث وقفت قليلًا أمام طاولة المؤتمرات الصحفية البرازيلية، قبل أن تتحرك بعيدًا عن الكاميرات ببطء.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة مرتقبة أمام كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022، والتي تقام يوم الجمعة 9 ديسمبر الجاري على استاد المدينة التعليمية.

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