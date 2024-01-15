فيديو | وسط تعجب بيب ووالد هالاند .. هنري "يسرق" جائزة ليونيل ميسي الأفضل

تيري هنري يثير الجدل في حفل "ذا بيست"

تسبب فوز الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023 "ذا بيست"، مساء يوم الإثنين، في جدل كبير بحفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي احتضنته العاصمة البريطانية لندن.

ميسي غاب عن حفل "ذا بيست"؛ رغم أن جائزة 2023، تعتبر تاريخية على المستوى الشخصي؛ حيث قادته للانفراد بالرقم القياسي للتتويج بها، متفوقًا على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ورفع ميسي رصيده إلى 3 جوائز في "ذا بيست"؛ أعوام 2019 و2022 و2023، بينما حصل عليها كل من رونالدو وليفاندوفسكي "مرتين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستغل النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، والذي قدم حفل "ذا بيست 2023"، عدم حضور ليو؛ ليمازح الأسطورة الأرجنتينية والحاضرين؛ بالقول: "سأحتفظ بالجائزة لنفسي".

هنري سخر أيضًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، منافس فريقه الأسبق آرسنال؛ بقوله لإحدى السيدات المتواجدات على المسرح: "أنتِ من مشجعي توتنهام أليس كذلك؟.. يمكنك لمس الجائزة التي سأحتفظ بها لنفسي، فأنتم عادة لا تضعون أيديكم على كأس".

ومن ناحيتيهما.. ظهرت الدهشة على وجهي والد النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ومدربه الإسباني بيب جوارديولا، أثناء إعلان فوز ميسي، بجائزة "ذا بيست".

ويرى الكثيرون أن هالاند كان الأحق بالتتويج بالجائزة؛ خاصة أنه فاز بالثلاثية التاريخية "الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا" مع مانشستر سيتي، في الموسم الرياضي الماضي، بينما خرجت بطولة كأس العالم "قطر 2022" التي توّج بها ميسي مع الأرجنتين، من المعايير.