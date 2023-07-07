فيديو | والدته بكت أثناء تقديمه لاعبًا في ريال مدريد .. رد فعل مذهل من أردا جولر!

النجم الشاب يتصرف بسرعة أمام الكاميرات!

تم تقديم اللاعب التركي الشاب أردا جولر كلاعب في صفوف ريال مدريد مساء اليوم جمعة في منشآت النادي الملكي في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأثناء تقديمه تواجدت معه والدته التي لم تتمالك نفسها وبدأت فورًا في البكاء أثناء وجود اللاعب بجوارها على مقعد آخر بعد أن أخيرًا شاهدته في أحد عمالقة أوروبا.

جولر الذي أثار الكثير من الجدل في الأيام الماضية في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبله لم يقف موقف المتفرج بعد بكاء والدته وتصرف بشكل فوري.

وذهب اللاعب ليقبل والدته ويمسح دموعها، قبل أن يقوم ليقول كلمته في عملية تقديمه لاعبًا لريال مدريد بعد أسابيع من المفاوضات.

جدير بالذكر أن برشلونة كان أحد الأطراف في تلك الصفقة وكان قريبًا للغاية من ضمه، لكن اللاعب أعرف عن رفضه لنقله في عملية إعارة لمدة عام أولًا.