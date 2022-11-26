الأخبار المباريات
كأس العالم

فيديو | والدة رينارد وزوجته تُوجهان رسالة للجمهور السعودي

تامر أبو سيدو
1:56 ص غرينتش+3 26‏/11‏/2022
Herve Renard & his mother
المنتخب السعودي يستعد لمواجهة بولندا

تواجدت عوائل اللاعبين اليوم في معسكر المنتخب السعودي قبل المواجهة المرتقبة والحاسمة أمام بولندا يوم غدٍ السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

ولم تغب عائلة المدرب هيرفي رينارد عن الحضور، إذ تواجد والده ووالدته وزوجته لتقديم الدعم والمساندة قبل المباراة التي قد تكون مفتاح تكرار إنجاز مونديال 1994 وصعود الأخضر لدور الـ16 في قطر 2022.

زوجة المدرب الفرنسي أكدت على سعادتها البالغة بفوز السعودية على الأرجنتين، وأضافت لبرنامج "صدى الملاعب" "أنا ممتنة جدًا للفوز على الأرجنتين والذي خالف توقعات الجميع".

تابعت "هيرفي يُساعدني كثيرًا في المنزل، أنا أشجع باريس سان جيرمان ونحن نتابع الدوري الفرنسي جيدًا، رسالتي للجمهور السعودي أن يؤمنوا بالفوز وبقدرات الفريق، سأتواجد في الملعب لتشجيع الأخضر".

فيما قالت والدته "هيرفي شخص هادئ وذكي وأتمنى له حظًا موفقًا في مسيرته التدريبية ومع المنتخب السعودي، نجاح الأخضر يعني نجاحه، سأتواجد في الملعب أمام بولندا وسأشجعه بقوة".

والده من جانبه توقع أن يذهب نجله مع الأخضر بعيدًا في البطولة.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)