فيديو| واحد من أجل الكل.. لونين يتناسى أحزانه ويقتحم معسكر ريال مدريد!

رغم التأكد بأنه لن يكون له دور في اللقاء

رغم أن مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبورسيا دورتموند أمر مستحيل خصوصًا في ظل إصابته مؤخرًا، حرص الأوكراني أندري لونين حارس مرمى الملكي على الحضور إلى فندق تمركز لاعبي الملكي في العاصمة البريطانية لندن.

الأمر لا يتعلق بإصابته فقط، بل إن المدرب كارلو أنشيلوتي أكد بوضوح أن البلجيكي تيبو كورتوا سيكون حارس مباراة ريال مدريد في المباراة النهائية.

إلا أن لونين وصل إلى مقر إقامة الملكي في لندن لدعم زملائه قبل المباراة الهامة التي يطمح من خلالها رفاق جود بيلينجهام في الوصول للقب رقم 15 في تاريخ الملكي بالبطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يذكر أن النجم الأوكراني يطمح لتحقيق لقبه الثاني رفقة ريال مدريد على مستوى دوري أبطال أوروبا بعد أن كان بديلًا لكورتوا في النسخة الأخيرة التي أحرزها الملكي والتي كانت في موسم 2021-2022.