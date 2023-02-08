فيديو | "هيبة هيبة" .. أغنية بالمصري لنادي الهلال بعد تأهله لنهائي المونديال

الهلال حقق إنجازًا تاريخيًا لن يُنسى

مازالت الاحتفالات والسعادة تسيطر على الجماهير السعودية، بعد وصول الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022، وذلك عقب الانتصار على فلامنجو البرازيلي.

وتأهل نادي الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على فلامنجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه ريال مدريد في المباراة النهائية مساء يوم السبت المقبل.

وأطلق الشاعر السعودي فارس الروضان، أغنية جديدة باللهجة المصرية لنادي الهلال، عنوانها "هيبة هيبة يالهلال"، احتفالًا بتأهل الهلال لنهائي المونديال.

وعرض الإعلامي الرياضي وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" الأغنية السعودية باللهجة المصرية.

ويواجه الهلال نظيره ريال مدريد مساء يوم السبت، من أجل تحديد بطل النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، حيث تسبقه مباراة الأهلي المصري وفلامنجو البرازيلي لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.