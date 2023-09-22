فيديو | "هيا محمد .. نحن ذاهبون للحرب" .. سبيد يتفاعل مع رونالدو بالزي السعودي!

رد فعل غريب من اليوتيوبر سبيد على رونالدو

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نشر حساب نادي النصر على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أمس الخميس، فيديو يظهر فيه جميع لاعبي الفريق بالزي السعودي، احتفالًا باليوم الوطني الـ93، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأمر الذي نال إعجاب اليوتيوبر الأمريكي سبيد.

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سبيد دائمًا ما يُتابع كل ما يخص النجم البرتغالي رونالدو ويتفاعل معه بإعجاب شديد، خاصة بعد انتقاله إلى نادي النصر خلال شتاء 2023.

وانتشر مقطع لسبيد وهو يُشاهد فيديو احتفال لاعبي النصر باليوم الوطني السعودي، ليُبدي إعجابه الشديد بمظهر رونالدو وهو يرتدي الثوب السعودي ويحمل سيفًا ويرقص به.

وقال سبيد خلال مشاهدته رونالدو: "هيا محمد نحن ذاهبون إلى الحرب، رونالدو سيفوز بها"، ليعبر عن إعجابه الشديد بمقطع فيديو النصر.

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ويستعد النصر لمواجهة نظيره الأهلي مساء اليوم الجمعة، بالجولة السابعة "نحلم ونحقق"، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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