فيديو | "هل هي الأغرب في التاريخ؟".. فرصة ضائعة "لا تصدق" بالسوبر المصري

ماذا أهدرت يا ريان؟!

شهدت مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس السوبر المصري، واحدة من أغرب الفرص الضائعة في تاريخ الكرة المصرية.

وتغلب بيراميدز على نظيره سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح (5-4)، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لبيراميدز.

وبينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في الدقيقة 65، انفرد أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا بمرمى بيراميدز وهو خالٍ تماما من حارسه أحمد ميهوب، بعد التحام بين الأخير والمدافع أسامة جلال.

وتقدم ريان بكل هدوء نحو المرمى الخالي من حارسه وسدد الكرة صوب الشباك، وسط ترقب الجميع لمشاهدة احتفال مهاجم سيراميكا بالهدف، إلا أن الكرة ذهبت بمنتهى الغرابة إلى القائم الأيمن لتضيع فرصة التقدم على فريقه.

وأحرز هدف سيراميكا كليوباترا، أحمد قندوسي في الدقيقة 71، فيما تعادل مصطفى فتحي لبيراميدز في الدقيقة 78.

وتقام بطولة السوبر المصري هذا الموسم بمشاركة 4 أندية في دولة الإمارات، حيث تأهل الأهلي ومودرن فيوتشر إلى المباراة النهائية التي تقام اليوم، على حساب سيراميكا وبيراميدز، على الترتيب.