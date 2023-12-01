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فيديو | هل استحق الهلال ركلة جزاء؟ .. لقطة ميشايل ومدافع النصر بين "الاعتداء والتمثيل"

أحمد فرهود
Michael Richard DelgadoGetty
الهلالالنصردوري روشن السعوديMichaelأ. لابورتي

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في ديربي الهلال والنصر

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

شهد الشوط الأول من ديربي الهلال والنصر، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ بعد لعبة مشتركة بين الثنائي الإسباني إيمريك لابورت والبرازيلي ميشايل ديلجادو.

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النصر يحل ضيفًا على الهلال "حاليًا"، في آخر مباراة على ملعب الملك فهد الدولي، قبل الإغلاق لـ"التطوير"؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبعد مرور الـ20 دقيقة الأولى من عمر المباراة.. سقط الجناح الهلالي ميشايل، داخل منطقة الجزاء، ماسكًا وجهه؛ حيث أدعى اعتداء المدافع النصراوي لابورت عليه.

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الحكم وجد أن اللعبة لا تستحق احتساب أي قرار ضد المدافع الإسباني؛ سواء بإنذاره أو طرده، وكذلك عدم أحقية الهلال، في الحصول على ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "الوصيف".

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