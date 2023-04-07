الهلال سقط أمام الشباب ودياز يُحمل الحكم مسؤولية الخسارة

shahid

خسر الهلال 3-0 أمام الشباب في آخر مبارياته المؤجلة من دوري روشن السعودي لتتقلص حظوظه في المنافسة على اللقب كثيرًا، إذ ثبت الفارق مع الاتحاد في الصدارة عند 8 نقاط.

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واتسم اللقاء بالعصبية خاصة من جانب لاعبي الهلال وهو ما تسبب بطرد لاعب وسطه جوستافو كوييار بعد اعتدائه دون كرة على آرون سالم بوبندزا، وعقب انتهاء اللقاء حصل كلًا من مساعد المدرب إيميليانو دياز ومدير الكرة سعود كريري على بطاقة صفراء للاعتراض على الحكم.

هذا الهجوم الكبير من الهلاليين على الحكم السعودي شارك به نجم الفريق ميشايل الذي طالب بركلة جزاء خلال المباراة، وقد قال بعدها لقنوات SSC "هذه المباراة ديربي ولقاء مهم وكبير جدًا، وكان يجب أن يكون الحكم على مستوى اللقاء".

أضاف "نحن كلاعبين نسعى ونعمل لتقديم الأداء الأفضل دومًا لكن الحكم كان ضدنا تمامًا، كان يجب أن يكون الحكم على مستوى الديربي. وأطلب من المسؤولين مراجعة اللقاء ومحاسبة الحكم وعقابه حال ثبت وجود أخطاء من جانبه".

الهجوم الأزرق على الحكم السعودي توجه المدرب رامون دياز بظهور غاضب وعصبي جدًا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، حتى أنه بعدما أدلى بتصريحات مثيرة غادر القاعة طالبًا من الإعلاميين والصحفيين عدم إكمال المؤتمر.

وقد أكد المدرب الأرجنتيني خلال تصريحاته أن اختيار حكم غير مناسب هو الطريقة الوحيدة لإيقاف الهلال ومنعه من حصد النقاط الثلاثة.

وأضاف "للمرة الثانية نعاني من أخطاء تحكيمية من نفس الحكم، كان لنا ركلة جزاء كما أن هناك لمسة يد سبقت إحراز الشباب للهدف الثاني، كل شيء يُوضح أن الحكم كان ضدنا وقد أخرج اللاعبين من حالتهم الذهنية".

أتم "الطريقة الوحيدة لإيقاف الهلال هو تعيين حكم أقل من مستوى المباراة".

شاهد اللقطة الجدلية أدناه، وأخبرنا .. هل استحق الهلال ركلة جزاء لصالح ميشايل أمام الشباب؟

Shahid