فيديو | هلالي منذ أيام فقط؟ فرحة حسان تمبكتي الجنونية بهدف سالم الدوسري!

الهلال هزم الاتحاد بعد مباراة مثيرة

SHAHID

أصبح المدافع السعودي حسان تمبكتي هلاليًا منذ 10 أيام تقريبًا، وذلك بعد انتقاله للهلال قادمًا من الشباب في أغلى صفقات اللاعبين المحليين في تاريخ الدوري السعودي .. لكن هل كان هلاليًا منذ ذلك الوقت فقط؟

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تمبكتي وقع للهلال بعد صراع شديد بين الرباعي الكبير في السعودية على ضمه، وقد جلس على دكة البدلاء خلال مواجهة الكلاسيكو ضد الاتحاد في جدة يوم أمس، والتي انتهت بالفوز المثير4-3 بعد نهاية الشوط الأول بتقدم أصحاب الملعب 3-1.

وسجل سالم الدوسري الهدف الرابع للزعيم الأزرق بعد هاتريك زميله ألكساندر ميتروفيتش، وقد أظهر مقطع فيديو فرحة جنونية لتمبكتي بهدف الفوز الثمين جعلت الجميع يتساءل .. هل كان هلاليًا منذ أيام أم ترعرع على عشق الفريق؟

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

صفقة المدافع السعودي أحدثت جدلًا كبيرًا في كرة القدم السعودية، خاصة بعد تقدم النصر بعرض ضخم جدًا يفوق ذلك الهلالي لضمه وامتناع الرئيس التنفيذي للشباب عن توقيع عقود بيع اللاعب، وقد أدى كل ذلك في النهاية إلى رحيل مجلس إدارة النادي العاصمي برئاسة خالد الثنيان.

تمبكتي كان قد ظهر في مقابلة متلفزة قبل انتقاله للهلال وأكد أنه سينضم للفريق الذي يُقدم العرض المالي الأفضل للشباب.

SHAHID