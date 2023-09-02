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فيديو | هلالي منذ أيام فقط؟ فرحة حسان تمبكتي الجنونية بهدف سالم الدوسري!

تامر أبو سيدو
Hassan Altambakti Salem Al Dawsari Hilal Hilal Ittihad SPL 2023-2024 2:3Goal AR
حسان التمبكتيالهلالدوري روشن السعوديالإتحاد

الهلال هزم الاتحاد بعد مباراة مثيرة

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أصبح المدافع السعودي حسان تمبكتي هلاليًا منذ 10 أيام تقريبًا، وذلك بعد انتقاله للهلال قادمًا من الشباب في أغلى صفقات اللاعبين المحليين في تاريخ الدوري السعودي .. لكن هل كان هلاليًا منذ ذلك الوقت فقط؟

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تمبكتي وقع للهلال بعد صراع شديد بين الرباعي الكبير في السعودية على ضمه، وقد جلس على دكة البدلاء خلال مواجهة الكلاسيكو ضد الاتحاد في جدة يوم أمس، والتي انتهت بالفوز المثير4-3 بعد نهاية الشوط الأول بتقدم أصحاب الملعب 3-1.

وسجل سالم الدوسري الهدف الرابع للزعيم الأزرق بعد هاتريك زميله ألكساندر ميتروفيتش، وقد أظهر مقطع فيديو فرحة جنونية لتمبكتي بهدف الفوز الثمين جعلت الجميع يتساءل .. هل كان هلاليًا منذ أيام أم ترعرع على عشق الفريق؟

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صفقة المدافع السعودي أحدثت جدلًا كبيرًا في كرة القدم السعودية، خاصة بعد تقدم النصر بعرض ضخم جدًا يفوق ذلك الهلالي لضمه وامتناع الرئيس التنفيذي للشباب عن توقيع عقود بيع اللاعب، وقد أدى كل ذلك في النهاية إلى رحيل مجلس إدارة النادي العاصمي برئاسة خالد الثنيان.

تمبكتي كان قد ظهر في مقابلة متلفزة قبل انتقاله للهلال وأكد أنه سينضم للفريق الذي يُقدم العرض المالي الأفضل للشباب.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 95978كريم بنزيما
  • 10240خاليدو كوليبالي
  • 18626روبرتو فيرمينو
  • 8341نجولو كانتي
  • 21504مارسيلو بروزوفيتش
  • 44017صفقة أخرى
198706 الأصوات

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