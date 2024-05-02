فيديو| هلالي سابق يؤكد إصابة نجم النصر.. "الأمر واضح وجيد أنه عاد للملاعب!"

ماذا قال حارس الهلال السابق عن إصابة لاعب النصر؟

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أكد المحلل الرياضي تركي العواد، أن الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى فريق الكرة بنادي النصر، لا يزال يُعاني من آثار الإصابة التي تعرض لها في الكتف، مؤكدًا أنه لا مجال للمقارنة بين مستواه الفني قبل الإصابة وبعدها.

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الحارس الكولومبي غاب عن ملاعب النصر لمدة عام كامل، بعد تعرضه للإصابة بكسر في المرفق، والتي تعرض لها خلال مباراة الديربي أمام الشباب، في يناير 2023، ضمن الجولة 13 من دوري روشن السعودي، قبل عودته من مباراة إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض، في فبراير الماضي.

وقال العواد، عبر برنامج "في المرمى"، إن أوسبينا يعاني من إصابة، وهذا أمر واضح، مؤكدًا أن الحارس الكولومبي تأثر نفسيًا بتلك الإصابة التي كان من الممكن أن تمنعه من لعب الكرة مجددًا، مضيفًا "تبدو الإصابة واضحة على أوسبينا؛ يبعد يده في الاشتراكات، وإذا ما اصطدم ذراعه، فإنه يحرك يده فورًا للتأكد من سلامة الكوع، رغم تأكد تعافيه بشكل تام قبل العودة للملاعب".

وأضاف حارس الهلال السابق "من النادر أن يعود حارس للملاعب وهو غير جاهز بنسبة 100%. إن هناك حاجزًا نفسيًا للاعب يجب علاجه، فهو يعاني من الثقة، ويخشى من تجدد الإصابة مرة أخرى".

وشارك أوسبينا في 10 مباريات مع النصر خلال الموسم الجاري، في مسابقات دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات، بينما استقبل 9 أهداف.

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وعاد أوسبينا لحراسة عرين المرمى، ليعوض غياب الحارس الشاب نواف العقيدي، الذي يواجه عقوبة الإيقاف لمدة 5 شهور، بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، منذ فبراير الماضي، بداعي الإساءة للإداريين بالمنتخب السعودي، على خلفية أزمة معسكر الأخضر في بطولة كأس آسيا (قطر 2023).

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