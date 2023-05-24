فيديو| هدف مارادوني واحتفال مثل ميسي واستفزاز كيلليني.. ريكي بوتش يخطف الأضواء في أمريكا!

أحمد مجدي
Riqui Puig LA Galaxy 2022-23Getty Images
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الموهبة التي ضلت طريقها في برشلونة

هدف مارادوني رائع أحرزه ريكي بويج لاعب برشلونة السابق في الدوري الأمريكي لحساب ناديه لوس أنجلوس جالاكسي أمام المنافس اللدود لوس أنجلوس إف سي.

الهدف جاء بعد مراوغة بويج لأكثر من لاعب بلقطة فريدة، ثم أعقب ذلك احتفال مثير من اللاعب الإسباني.

بويج خلع رداءه واحتفل على طريقة ميسي مظهرًا رقم "6" من خلف القميص واسمه، تمامًا كما فعل الأرجنتيني في مباراة ريال مدريد موسم 2016-2017.

الجماهير واصلت استياءها، ورغم إلقاء العديد من الأشياء على بويج منذ بداية المباراة، فقد انهالوا عليه من جديد بالعديد من المقذوفات.

بويج قال عقب المباراة إن أحد المشجعين ألقى عليه العديد من الأشياء كما تطاول عليه مرارًا، لذلك فقد وجه الاحتفال إليه.

كما أن الأمر برمته أثار حفيظة جيورجيو كيلليني لاعب لوس أنجلوس إف سي الذي وصف بويج بـ"المهرج" معبرًا عن استيائه من طريقة احتفاله.

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