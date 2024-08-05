فيديو | من الصعب أن يُسجل هدف أجمل! .. مهاجم لانوس يحجز جائزة بوشكاش 2024

تحذير .. هذا الفيديو لا يُنصح بمشاهدته للمهاجمين الراغبين في الفوز بجائزة بوشكاش 2024

أعاد والتر بو مهاجم لانوس الأرجنتيني للأذهان هدفين من أجمل الأهداف التي سُجلت في تاريخ كرة القدم وبقيت خالدة حتى يومنا هذا، وذلك خلال مواجهة فريقه مع تيجري في الجولة التاسعة من الدوري الأرجنتيني.

اللقاء الذي جاء مثيرًا وممتعًا وحماسيًا للغاية كان سينتهي بالتعادل 2-2 لولا تسديدة خلفية مذهلة من بو في الوقت القاتل منحت لانوس الهدف الثالث الحاسم وجعلته يخرج بالنقاط الكاملة من اللقاء.

الهدف يُوصف بأنه من الأجمل في 2024 حتى الآن، وقد يكون الأجمل بالفعل ومن الصعب جدًا أن يُسجل هدف أجمل منه، ولذا تداوله الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي بوصفه الهدف الذي سيفوز بجائزة بوشكاش 2024 والتي تُمنح من الاتحاد الدولي لكرة القدم لأجمل هدف يُسجل في ملاعب كرة القدم خلال العام.

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الهدف أعاد للأذهان هدف البرازيلي ريفالدو الشهير لصالح برشلونة في مرمى فالنسيا خلال مواجهة الدوري الإسباني موسم 2000-2001 والتي منحت البارسا بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

وأعاد كذلك هدف المدافع الفرنسي فيليب مكسيس لصالح ميلان في مرمى أندرلخت البلجيكي خلال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013.