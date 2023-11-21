فيديو | هدف بالسرقة .. لقطة غريبة تثير جنون الجماهير في الدوري التركي!

لقطة لا تحدث كثيرًا

اللقطات الغريبة والنادرة لا تقتصر على كرة القدم للرجال فقط، عالم السيدات له النصيب كذلك في هذه المواقف، وهو ما شاهدناه بأحد أقوى الديربيات التركية.

اللاعبة دونجيتا هاليلاي نجحت في تقليص الفارق لبيشكتاش أمام فنربخشه في الدقيقة 95 من عمر المباراة التي انتهت بفوز فريقها بنتيجة 2/3 بالدوري التركي للسيدات.

الغريب في اللقطة هي أن اللاعبة البالغة من العمر 23 سنة تمكنت من التسجيل، بعدما نجحت في خطف الكرة من حارسة فنربخشه وهي ممسكة بها، وذلك عن طريق ضربها برأسها حتى سقطت من الحارسة لتسجلها في الشباك الخاوية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لاعبات فنربخشه ظهرن في حالة شديدة من الغضب وقمن بالالتفاف حول حكمة اللقاء لإقناعها بإلغاء الهدف ولكنها قررت احتسابه في النهاية.

وبالنظر إلى قانون اللعبة في هذه الحالة، سنجد أنه لا يمكن قطع الكرة من الحارس عندما يكون مُسيطرًا عليها بيديه لذلك يبدو للوهلة الأولى أن الهدف ليس صحيحًا.

ولكن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حالة من الانقسام، بين فريق يُعارض احتساب الهدف، وفريق آخر يعتقد أن الحارس لم تكن مستحوذة على الكرة بشكل كامل وكانت تمسكها بيد واحدة فقط قبل تدخل مهاجمة الفريق الخصم لقطعها منها.