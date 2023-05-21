فيديو | هتافات فالنسيا العنصرية ضد فينيسيوس جونيور .. ورابطة الدوري الإسباني ترد!

بيان شديد اللهجة من رابطة الدوري الإسباني للتعليق على الأحداث العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور في مباراة فالنسيا.

أصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا تطلب فيه الحصول على صور أو مقاطع فيديو لما حدث خلال مباراة فالنسيا وريال مدريد في الجولة 35 من منافسات موسم 2022-23 في "لا ليجا".

ريال مدريد خسر أمام فالنسيا بهدف دون رد على ملعب "ميستايا"، لكن الحدث الأبرز في المباراة كان الهجوم العنصري ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم النادي الملكي من جمهور "الخفافيش".

وجاء في البيان الذي أصدرته رابطة الدوري الإسباني: "في ضوء الأحداث التي وقعت خلال مباراة فالنسيا و ريال مدريد، تطلب لا ليجا جميع الصور المتاحة من أجل التحقيق في ما حدث".

وأضاف: "إذا تم تحديد أي جريمة كراهية، ستتخذ رابطة الدوري الإسباني الإجراء القانوني المناسب".

واختتم البيان: "سيحقق فريق رابطة الدوري الإسباني في لقطات لإهانات عنصرية يُزعم أنها موجهة إلى فينيسيوس جونيور من خارج الملعب".

يذكر أن المباراة توقفت لأكثر من 10 دقائق بعد تعرف فينيسيوس على أحد مشجعي فالنسيا الذين أهانوه عنصريًا، وحاول إخراجه من الملعب بعدما طلب من الأمن التدخل.