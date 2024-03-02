فيديو | نيمار يستهزئ بدفاع الاتحاد على طريقة نجم الهلال

حوار ساخر في غرفة ملابس الزعيم بعد الثلاثية

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حرص البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، على تهنئة زملائه بالفوز الثمين على الاتحاد، في كلاسيكو الدوري السعودي.

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وأكرم الهلال ضيافة الاتحاد، وفاز عليه بنتيجة (1-3)، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب "المملكة آرينا"، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونزل نيمار إلى غرفة خلع ملابس الهلال بعد المباراة، لتهنئة زملائه بالفوز الكبير على الاتحاد، وحفزهم من أجل تكرار الأمر خلال مواجهتي العميد المرتقبتين خلال الـ10 أيام المقبلة، وذلك في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

واختص نيمار زميله سعود عبد الحميد بحديث خاص، حيث تحدث معه عن هدفه الثالث في الاتحاد والذي تلاعب خلاله بمدافعي العميد قبل أن يسكن الكرة شباك الحارس عبد الله المعيوف.

وظهر نيمار في مقطع فيديو تداولته جماهير الهلال على منصة "X" (تويتر سابقًا)، وهو يتحدث مع سعود ويشير له إلى طريقة تسجيله الهدف ومراوغته للاعبي الاتحاد، في حوار ساخر بين اللاعبين.

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وابتعد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، ليوسع الفارق مع النصر إلى 9 نقاط، بعد تعثر "العالمي" بالتعادل مع الحزم، بينما تجمد رصيد الاتحاد، عند 37 نقطة في المركز الخامس، ليفشل في اقتحام المربع الذهبي.

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