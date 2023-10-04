فيديو: نيمار مهاجم النصر الجديد .. يوتيوبر شهير يتعرض لصدمة بسبب تاليسكا!

شاهد ما فعله اليوتيوبر الشهير بسبب نيمار

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تعرض اليوتيوبر الأمريكي سبيد لصدمة كبيرة، بسبب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، ليُبدي رد فعل غريب جدًا سببه نيمار جونيور!

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وانتشر مقطع فيديو لسبيد عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أثناء فتح بطاقات اللاعبين للعبة FIFA حيث كان يُمني النفس بأن تُفتح له بطاقة نيمار.

الأمر المضحك أن سبيد كان يُردد اسم نيمار حينما تم إظهار شعار نادي النصر، وكأنه أصبح مهاجمًا للعالمي وليس للزعيم!

وتفاجئ سبيد بأن البطاقة تخص النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، وليس نيمار، ليخطئ مرة أخرى وينطق اسمه بطريقة خاطئة ليقول: "تالسكوب".

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وانضم نيمار إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليُصبح لاعبًا في صفوف الزعيم.

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