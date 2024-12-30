فيديو | تعرض لإصابة ولكن! .. نيمار يتألق مع الهلال في أول مباراة بعد العودة

نيمار عانى من عديد الإصابات في السنوات الأخيرة..

عاد النجم نيمار دا سيلفا جونيور، للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مجددًا؛ وذلك بعد الشفاء من الإصابة التي عانى منها.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان؛ حيث لعب 5 مباريات رسمية فقط، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد العودة من "الرباط الصليبي".. شارك الساحر البرازيلي في مباراتين مع الزعيم الهلالي في بطولة "النخبة الآسيوية"، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة؛ وهذه المرة بـ"تمزق في العضلة الخلفية".

GOAL

وخضع نيمار جونيور لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، بعد هذه الإصابة الجديدة؛ قبل أن يعود للملاعب مرة أخرى، من بوابة مباراة الهلال والفيحاء "الودية"، مساء اليوم الإثنين.

وتألق نيمار في هذه المباراة الودية بتسجيله هدفًا، وتقديمه العديد من اللمحات الرائعة؛ ليقود الزعيم الهلالي للفوز (2-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء.

لكن كعادته.. أثار نيمار "قلق" الجماهير الهلالية، عندما سقط على أرضية الملعب متألمًا، خلال مباراة الفيحاء "الودية"؛ وذلك بعد تعرضه للإصابة.

وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، مطمئنًا الجماهير الهلالية عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين: "نيمار تعرض لإصابة بسيطة خلال مجريات اللقاء الودي أمام الفيحاء، وأكمل المشاركة مع الفريق".

جدير بالذكر أن الأنباء تتضارب حاليًا، بشأن إعادة تسجيل نيمار في "القائمة المحلية للهلال" من عدمه، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ وذلك بعد أن تم رفع اسمه في يناير 2024، بسبب إصابته بـ"الرباط الصليبي"؛ حيث يحق له المشاركة منذ ذلك الوقت، في النخبة الآسيوية فقط.