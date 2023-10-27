فيديو | "نيمار إلى الأهلي مقابل رياض محرز؟" .. جماهير الهلال تقول كلمتها في الصفقة التبادلية المقترحة

هل تصبح الصفقة التبادلية حقيقة على أرض الواقع؟

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فاجأت جماهير نادي الهلال، نجمها البرازيلي الكبير نيمار دا سيلفا جونيور، على هامش كلاسيكو المملكة الكبير أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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نيمار انتهى موسمه بشكل رسمي مع الهلال؛ بعد إصابته بـ"قطع" في الرباط الصليبي للركبة، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل أمام أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووجّه الإعلامي الرياضي خالد العليان، سؤالًا إلى الجماهير الهلالية؛ بشأن رأيهم في صفقة تبادلية مع الأهلي، ينضم من خلالها النجم الجزائري رياض محرز إلى الزعيم، مقابل التنازل عن نيمار لقلعة الراقي.

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جميع الجماهير الهلالية، التي تحدث معها العليان، أعلنوا موافقتهم لانتقال الساحر البرازيلي إلى الأهلي، مقابل الحصول على خدمات محرز.

ووصف عشاق الفريق الأزرق، نيمار جونيور بـ"اللاعب الزجاجي والفردي"، الذي لن يفيد الهلال؛ خاصة أن الأخير يعتمد على اللعب الجماعي.

جدير بالذكر أن نيمار انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صيف العام الحالي، قادمًا من العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو.

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