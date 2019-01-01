فيديو - نور الدين أمرابط في تدريبات ليجانيس الإسباني

فريق ليجانيس الإسباني يُقيم حاليًا معسكرًا تدريبيًا في المغرب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شهدت تدريبات نادي ليجانيس الإسباني حضور اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر السعودي الحالي.

فريق ليجانيس الإسباني يُقيم حاليًا معسكرًا تدريبيًا في المغرب، وبالتحديد في ملعب أبن بطوطه، ملعب نادي اتحاد طنجة المغربي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسباني فيديو لتواجد لاعب النصر في تدريبات الفريق الذي أرتدى قميص من قبل.

وكتب النادي الإسباني: "هذا الصباح، حضر العظيم نور الدين أمرابط في زيارة مفاجئة لمعسكر الفريق.

اللاعب المغربي يتواجد حاليًا في فترة إجازة سنوية بعد نهاية مشاركته مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر.

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يُذكر أن التقارير الصحفية السعودية أشارت إلى أن اللاعب من المنتظر أن ينضم إلى معسكر النصر للإعداد للموسم الجديد يوم السبت المُقبل.