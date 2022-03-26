فيديو "نوال" يفتح النار على الدعيع .. وحارس الهلال يرد

نشر محمد الدعيع حارس المرمى الأسطوري في كرة القدم السعودية مقطع فيديو يجمعه مع المطربة الكويتية "نوال" أبدى خلاله إعجابه بها وبغنائها، لكنه لم يتوقع أن يفتح عليه أبواب الهجوم اللاذع من العديد من المغردين عبر تويتر.

المطربة الكويتية أحيت حفلًا غنائيًا مساء أمس في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يُشرف عليه وزارة الترفيه السعودية بقيادة المستشار تركي آل الشيخ.

ما قصة فيديو الدعيع الذي فتح النار عليه؟

نجم الهلال والمنتخب السعودي المعتزل ظهر في مقطع الفيديو بجانب "نوال" وقد أبدى إعجابه الشديد بها وحبه لغنائها، مؤكدًا أنها مطربته المفضلة، كما وجه الشكر لآل الشيخ على جعلها تُحيي حفلًا غنائيًا في السعودية.

الجمهور السعودي لم يتقبل ما جاء في مقطع الفيديو وهاجم اللاعب السعودي بشراسة، وقد أشاروا إلى أن ما فعله اللاعب لم يتسق مع أخلاق وعادات الشعب السعودي.

بعد اقتراب الفيديو من مليون مشاهد الحارس الهلالي السابق محمد الدعيع يحذف هذا المقطع من حسابه مع الفنانه نوال @MohammedAlDeaye #الديربي pic.twitter.com/oRBCNMcxkQ — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) March 26, 2022

الدعيع كان قد نشر في تغريدة سابقة مقطع فيديو آخر من حفلة المطربة الكويتية وعنوانه "ليلة نوال".

كيف رد الدعيع على هذا الهجوم؟

الدعيع رد بتغريدتين، الأولى بصورة حمار يرى نفسه في المرآة حصان مع التعليق بـ "مشكلة يُعاني منها الكثير".

التغريدة الثانية حملت تأكيدًا على أن الله غفور رحيم وأن الحسنات يُذهبن السيئات.

إذ كتب "من أراد أن يراك مخطئًا سيراك ولوكان كفيفًا، فلا تنشغل بإرضاء الناس وانشغل بإرضاء الله تعالى".

أضاف "فميزان الله: الحسنات يذهبن السيئات، وميزان الناس: سيئة واحدة تمحو جميع الحسنات".

من أراد أن يراك مخطئًا سيراك ولوكان كفيفًا فلا تنشغل بإرضاء الناس وانشغل بإرضاء الله تعالى

فميزان الله :

الحسنات يذهبن السيئات

وميزان الناس :

سيئةواحدة تمحو جميع الحسنات



صباح الخير — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) March 26, 2022

الرد الأخير من الدعيع كان بحذف التغريدة التي تسببت في الهجوم عليه من حسابه على تويتر.

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