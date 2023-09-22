فيديو | "نمبر وان" في الأول بارك .. محمد رمضان يُثير حيرة مدحت شلبي خلال قمة النصر والأهلي

النجم المصري يحضر اللقاء في الرياض

SHAHID

يتواجد النجم المصري محمد رمضان في مدرجات ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض لحضور قمة النصر والأهلي في الجولة السابعة من دوري روشن.

اشترك الآن في شاهد واحصل على عرض اليوم الوطني فقط في المملكة العربية السعودية

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشوط الأول من اللقاء جاء غاية في المتعة والإثارة من الطرفين وقد أنهاه النصر لصالحه 3-1 بعدما تقدم 2-0 بواسطة كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا وقلص فرانك كيسييه الفارق، والذي أعاده الجناح البرازيل إلى هدفين في الدقائق الأخيرة بتسديدة مذهلة.

رمضان خطف الكاميرا من الملعب في عدة لقطات، وقد أثار في الأولى منها حيرة المعلق المصري مدحت شلبي، الذي يُعلق على أحداث اللقاء لصالح قناة SSC، وذلك بسبب لون شعره.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

حيث ظهر رمضان بلون شعر أبيض، وقد قال شلبي "أنت محمد رمضان كما يبدو، إيه يا نمبر وان؟ لكن اليوم الشعر أبيض، مرة أصفر ومرة أسود، أثرت جنوننا يا رمضان".

حيرة المعلق المصري لم تتوقف هنا، بل سأل حول هوية الفريق الذي يُشجعه اليوم في القمة السعودية، إذ قال "من تشجع اليوم يا رمضان، النصر أم الأهلي؟".

SHAHID