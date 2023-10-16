فيديو | نقاش ساخن وخروج عن النص .. ماجد عبد الله يُفجر استوديو "أكشن مع وليد"

حديث ساخن بين محمد العنزي وسامي الحريري

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فجر ماجد عبد الله أسطورة الكرة السعودية نقاشًا ساخنًا في حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد" بين الضيفين، محمد العنزي وسامي الحريري، شهد شيئًا من الخروج عن النص.

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الحديث بدأ مع تقليل الحريري من فوز نجم النصر بلقب أفضل لاعب في آسيا 3 مرات، إذ أشار إلى أن الجائزة بدأت عام 1994 وما قبل ذلك كان مجرد استفتاء يُقام سنويًا بواسطة إحدى الصحف.

الصحفي المعروف بتشجيعه للهلال واصل حديثه مقللًا من اللاعب ونجوميته وتأثيره على كرة القدم السعودية، مستشهدًا بفشله في اللعب بكأس العالم، ليرد عليه العنزي قائلًا "ماجد عبد الله جوهرة وطنية ولو كنت قد رأيته على أرض الملعب لغيرت رأيك بالتأكيد".

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وأضاف الصحفي النصراوي في خروج واضح عن النص "من ينتقص من ماجد عبد الله فهو ناقص"، وهنا رد الحريري "هذه الكلمة عيب ولكن العيب لو جاء منك فليس عيبًا".

مقدم البرنامج، وليد الفراج، تدخل وأنهى ذلك النقاش الساخن بين الرجلين ونقل الحديث إلى الصحفي ناصر الهويدي الذي انتقد بوضوح رأي الحريري ووصف ماجد عبد الله بأنه فوق النقد.

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