فيديو | "نحن الهلال، ارفع رأسك لترانا" .. تقديم مذهل لقميص "نور وظلام"

القميص الثالث للفريق السعودي جديد وملفت!

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كشف الهلال رسميًا عن قميصه الثالث للموسم الجاري 2023-2024، والذي جاء جديدًا وملفتًا باختلافه وتميزه عن القمصان المعتادة للفريق.

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القميص الثالث جمع بين اللونين الأسود والأزرق الغامق مع ظهور الشعارات والإعلانات المختلفة باللون الأبيض، وقد أعلن عنه بواسطة شركة بوما المصممة والمصنعة وكذلك حساب متجر الهلال وحساب "بلو ستور" عبر منصة إكس.

ونشر حساب "بوما" عبر إكس مقطع فيديو جميل جدًا وحمل كلمات مبهرة عن الهلال لتقديم القميص وعلق "الهلال يسطع في السماء.. ويظهر بالطقم الثالث والجديد كليًا، ليضفي مزيدًا من التألق لعشاق موجنا الأزرق".

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وجاء في كلمات مقطع الفيديو "ارفع رأسك لترانا وترى العالم يتابعنا، نحن الهلال نحرك الموج وموجنا يُحركنا، نحن ظلام في ليل منافسينا وقمر لجماهيرنا".

ووصف حساب "بلو ستور" القميص بـ "نور وظلمة"، وأكد توفره حاليًا للجماهير.

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