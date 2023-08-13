فيديو | نجم الهلال السابق يُحرج مُشجع نصراوي في نهائي كأس الملك سلمان!

موقف مُحرج بين مشجع نصراوي وأحد نجوم الهلال السابقين

SHAHID

شهدت مدرجات ملعب "الحوية" الذي استضاف نهائي كأس الملك سلمان، موقف مُحرج بين أحد نجوم الهلال السابقين، ومُشجع نصراوي، وذلك خلال مباراة الزعيم أمام العالمي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للنجم ناصر الشمراني لاعب الهلال السابق، وهو يُحرج أحد مشجعي نادي النصر قبل انطلاق المباراة!

المُشجع توجه إلى الشمراني وهو يحمل في يده هاتفه، وطلب منه التقاط صورة تذكارية، ولكن نجم الهلال السابق أحرجه ورفض التصوير معه.

ولكن المشجع النصراوي حاول الحديث مع الشمراني من أجل التصوير، ليرفض لاعب الهلال السابق الاستجابة له ويجلس على المقعد المخصص له لمشاهدة المباراة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتوج النصر ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما في نهائي البطولة.

SHAHID